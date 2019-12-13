Трамп поздравил Бориса Джонсона с победой на выборах
Президент США Дональд Трамп поздравил премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона с лидированием его консервативной партии на досрочных выборах в парламент. Об этом американский лидер написал в своем Twitter.
«Выглядит как большая победа для Бориса в Великобритании!» - написал Трамп.
При этом официальные результаты голосования пока обнародованы не были, тем не менее, пишет Газета.ру, по данным опросов exit poll, консерваторы получили 368 мест из 650 в новом парламенте. Таким образом, консерваторы смогут проводить законы, необходимые для выхода страны из Евросоюза до 31 января 2020 года.
Досрочные выборы стали единственным шансом Британии сдвинуть вопрос Brexit с мёртвой точки, заявила в эфире НСН старший научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН Кира Годованюк. По её словам, именно поэтому за такое решение проголосовало большинство парламентариев.
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