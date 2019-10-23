Трамп решил снять санкции c Турции
Соединённые Штаты США снимут санкции против Турции, введенные в связи с начатой Анкарой военной операцией на северо-востоке Сирии. Как пишет ТАСС, об этом заявил американский президент Дональд Трамп, подчеркнув, что соответствующее поручение он дал министру финансов Стивену Мнучину.
При этом, как пишет RT, Трамп подчеркнул, что в Вашингтоне готовы восстановить действие ограничительных мер в отношении Анкары, если будут не удовлетворены ее шагами в Сирии.
«Санкции будут отменены, пока не произойдет что-то, что нам не понравится», - заявил президент США.
Глава Белого дома пояснил, что Соединённые Штаты существенно увеличат таможенные пошлины на импортируемые из Турции товары, если Анкара не выполнит договоренности с Вашингтоном. Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что президент готов к военным действиям против Турции в случае необходимости, но Вашингтон предпочитает "мир войне".
Между тем, накануне Владимир Путин сообщил о важных и судьбоносных решениях по ситуации в Сирии на пресс-конференции по итогам переговоров с турецким лидером. Путин поблагодарил Реджепа Тайипа Эрдогана за то, что тот пошел навстречу и подробно объяснил цели и задачи действий Турции на северо-востоке Сирии. Затем президент РФ заявил, что Турция и Россия единогласны в вопросе необходимости сохранения территориальной целостности Сирии. Кроме того, по мнению президента России, сейчас крайне важно предотвратить действия членов террористических организаций, которые могут прикрываться действиями турецких военных сил.
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