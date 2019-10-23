Трамп решил снять санкции c Турции

Соединённые Штаты США снимут санкции против Турции, введенные в связи с начатой Анкарой военной операцией на северо-востоке Сирии. Как пишет ТАСС, об этом заявил американский президент Дональд Трамп, подчеркнув, что соответствующее поручение он дал министру финансов Стивену Мнучину.

При этом, как пишет RT, Трамп подчеркнул, что в Вашингтоне готовы восстановить действие ограничительных мер в отношении Анкары, если будут не удовлетворены ее шагами в Сирии.

«Санкции будут отменены, пока не произойдет что-то, что нам не понравится», - заявил президент США.

Глава Белого дома пояснил, что Соединённые Штаты существенно увеличат таможенные пошлины на импортируемые из Турции товары, если Анкара не выполнит договоренности с Вашингтоном. Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что президент готов к военным действиям против Турции в случае необходимости, но Вашингтон предпочитает "мир войне".