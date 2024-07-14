Байден поручил обеспечить полную безопасность Трампа после попытки покушения

Президент Джо Байден заявил, что поручил Секретной службе США обеспечить полную безопасность своего оппонента Дональда Трампа. Об этом глава государства сообщил на брифинге для СМИ.

При стрельбе на митинге Трампа погиб 50-летний мужчина

Байден пообещал быстро провести расследование попытки покушения на Трампа.

«Я распорядился, чтобы расследование было тщательным и быстрым», - сказал американский лидер.

Попытка покушения на Трампа произошла в субботу в штате Пенсильвания ходе предвыборного митинга. Политик получил ранение в ухо. При стрельбе погиб один человек, двое находятся в тяжелом состоянии, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС

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