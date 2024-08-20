Байден назвал Трампа «лузером», который лжет о проблемах США
Президент США Джо Байден назвал бывшего главу государства, кандидата в президенты на выборах в 2024 году Дональда Трампа «лузером». Об этом политик заявил на общенациональном съезде Демократической партии в Чикаго.
Байден обратил внимание, что Трамп во время своих выступлений рассуждает о проблемах США и говорит, что страна «пребывает в состоянии упадка» и проигрывает.
«Это он — лузер, и он чертовски неправ. Многие из вас — преуспевающие люди, которые путешествуют по миру. Знаете ли вы хотя бы одну страну, которая не считает, что мы — лидирующая держава?» — задал вопрос президент.
Ранее Джо Байден в шутку пообещал стать блогером после ухода с поста главы государства, пишет 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru