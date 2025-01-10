Трамп показал видео с жителями Гренландии, которые просят США купить их остров

Избранный президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social опубликовал видео с жителями Гренландии, которые просят Вашингтон купить их остров у Дании.

Власти Гренландии готовы к сотрудничеству с администрацией Трампа

В комментарии к ролику утверждается, что его снял сын политика Дональд Трамп-младший. На видео люди в красных кепках с надписью «Make America Great Again» хвалят избранного американского президента и заявляют, что желают стать частью США.

«Спасибо невероятным людям Гренландии за их хорошее отношение к моему сыну Дону-младшему и другим представителям. Мы с вами ещё увидимся — скоро!» — написал Трамп.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что присоединение Гренландии к США будет означать серьезную военную угрозу для РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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