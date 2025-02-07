Трамп не увидел угрозу для США в китайском чат-боте DeepSeek
Президент США Дональд Трамп заявил, что не считает китайский чат-бот DeepSeek угрозой национальной безопасности. По его мнению, развитие технологий в этой сфере приведет к снижению затрат на искусственный интеллект.
Выступая перед журналистами перед встречей с премьер-министром Японии Сигэру Исибой, Трамп подчеркнул, что видит в этом скорее положительные перспективы, чем риски. Он выразил уверенность, что США выиграют в технологической гонке, а стоимость использования ИИ в будущем значительно снизится.
Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что в Конгрессе США готовят законопроект о запрете установки DeepSeek на устройствах государственных служащих. Этот шаг станет продолжением стратегии, ранее примененной к китайскому видеосервису TikTok.
В последние месяцы в США усилились дискуссии о влиянии китайских технологий на национальную безопасность. Администрация Трампа уже вводила ограничения в отношении китайских разработчиков, аргументируя это угрозой утечки данных и киберрисками, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru