Трамп не увидел угрозу для США в китайском чат-боте DeepSeek

Президент США Дональд Трамп заявил, что не считает китайский чат-бот DeepSeek угрозой национальной безопасности. По его мнению, развитие технологий в этой сфере приведет к снижению затрат на искусственный интеллект.

Выступая перед журналистами перед встречей с премьер-министром Японии Сигэру Исибой, Трамп подчеркнул, что видит в этом скорее положительные перспективы, чем риски. Он выразил уверенность, что США выиграют в технологической гонке, а стоимость использования ИИ в будущем значительно снизится.