Трамп назвал виновных в уходе американских компаний из Китая

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что американские компании покидают Китай. Он обвинил в этом самих китайцев. В интервью телеканалу Fox News американский лидер сказал, что значительный рост ввозных пошлин на товары из Китая побуждает различные компании переводить производство из КНР во Вьетнам и другие азиатские страны, передает RT.

10 мая США ввели очередные пошлины в отношении китайских товаров. Ставка повысилась с 10% до 25% на большинство категорий импортируемой продукции суммарной стоимостью более 200 миллиардов долларов. Китай заявил, что вынужден будет предпринять ответные шаги, пишет «Свободная пресса».

Ранее Google принял решение отказаться от сотрудничества с известным китайским телекоммуникационным гигантом Huawei из-за включения его в черный список США. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в эфире НСН рассказал, стоит ли сейчас покупать смартфоны Huawei.

