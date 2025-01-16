Трамп назначил Войта, Сталлоне и Гибсона спецпосланниками в Голливуде

Трамп подчеркнул, что Войт, Гибсон и Сталлоне будут представлять его интересы в сфере кинопроизводства, а также назвал их своими «глазами и ушами» в Голливуде. Он выразил уверенность, что при его президентстве индустрию ожидает новый «золотой век».

Назначение актеров произошло на фоне лесных пожаров в Калифорнии, один из которых затронул район Голливудских холмов в Лос-Анджелесе. Трамп ранее неоднократно критиковал местные власти, в том числе губернатора Гэвина Ньюсома, за неэффективное управление регионом, передает «Радиоточка НСН».

