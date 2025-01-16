Трамп назначил Войта, Сталлоне и Гибсона спецпосланниками в Голливуде

Избранный президент США Дональд Трамп сообщил о назначении актеров Джона Войта, Сильвестра Сталлоне и Мэла Гибсона своими спецпосланниками в Голливуде.

В заявлении, опубликованном в его соцсети Truth Social, он отметил, что артисты займутся восстановлением позиций американской киноиндустрии, которая, по его словам, ослабла за последние годы.

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Трамп подчеркнул, что Войт, Гибсон и Сталлоне будут представлять его интересы в сфере кинопроизводства, а также назвал их своими «глазами и ушами» в Голливуде. Он выразил уверенность, что при его президентстве индустрию ожидает новый «золотой век».

Назначение актеров произошло на фоне лесных пожаров в Калифорнии, один из которых затронул район Голливудских холмов в Лос-Анджелесе. Трамп ранее неоднократно критиковал местные власти, в том числе губернатора Гэвина Ньюсома, за неэффективное управление регионом, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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