Левитт: Заявления о работоспособности Джо Байдена были ложью

Заявления о работоспособности и нормальном когнитивном состоянии бывшего американского президента Джо Байдена являются ложью. Об этом объявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в ходе консервативной конференции в столичном округе. Трансляцию мероприятия вели его организаторы.

По ее словам, журналисты не сообщали о состоянии политика, но в частных беседах признавали правду о некомпетентности экс-президента США. К тому же Левитт рассказала, что сотрудники Белого дома не появлялись до полудня, а работа в нем не велась.