Левитт: Заявления о работоспособности Джо Байдена были ложью

Заявления о работоспособности и нормальном когнитивном состоянии бывшего американского президента Джо Байдена являются ложью. Об этом объявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в ходе консервативной конференции в столичном округе. Трансляцию мероприятия вели его организаторы.

По ее словам, журналисты не сообщали о состоянии политика, но в частных беседах признавали правду о некомпетентности экс-президента США. К тому же Левитт рассказала, что сотрудники Белого дома не появлялись до полудня, а работа в нем не велась.

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«Никто не знал, кто главный. Мы все знали правду, а они отвечали, глаза вам врут, верьте», - добавила пресс-секретарь Белого дома, назвав позором для американских СМИ трансляцию лжи о состоянии здоровья Байдена.

Ранее Белый дом обвинил администрацию экс-президента США в бездействии по украинскому вопросу, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот с видео
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