TikTok прекратит работу в США 19 января без «четких гарантий» Вашингтона

Как отметили в компании, Белый дом и минюст не представили «достаточно ясных» сведений и гарантий для поставщиков услуг, чья работа нужна для доступа к TikTok.

«Если администрация [президента США Джо] Байдена не выступит немедленно с... заявлением, которое устроит основных поставщиков услуг и гарантирует неисполнение [закона], TikTok будет вынужден прекратить работу 19 января», — отметили в сервисе.

По закону компания ByteDance, владеющая TikTok, должна продать платформу американским собственникам, иначе с 19 января сервис могут запретить в США. Теоретически доступ к соцсети могут сохранить американские пользователи, установившие приложение до 19 января. При этом магазины приложений и хостинг-провайдеры могут начать штрафовать за таких пользователей.

