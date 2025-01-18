TikTok прекратит работу в США 19 января без «четких гарантий» Вашингтона
Социальная сеть TikTok прекратит работу в США 19 января, если не получит от Вашингтона четких гарантий того, что вступающий в силу запрет на сервис не приведет к штрафам для технологических партнеров. Об этом говорится в сообщении TikTok в соцсети X.
Как отметили в компании, Белый дом и минюст не представили «достаточно ясных» сведений и гарантий для поставщиков услуг, чья работа нужна для доступа к TikTok.
«Если администрация [президента США Джо] Байдена не выступит немедленно с... заявлением, которое устроит основных поставщиков услуг и гарантирует неисполнение [закона], TikTok будет вынужден прекратить работу 19 января», — отметили в сервисе.
По закону компания ByteDance, владеющая TikTok, должна продать платформу американским собственникам, иначе с 19 января сервис могут запретить в США. Теоретически доступ к соцсети могут сохранить американские пользователи, установившие приложение до 19 января. При этом магазины приложений и хостинг-провайдеры могут начать штрафовать за таких пользователей.
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