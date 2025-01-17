СМИ: Верховный суд США поддержал закон, позволяющий запретить TikTok

Верховный суд Соединенных штатов отклонил иск компании-владельца платформы TikTok о нарушении свободы слова, а это значит, что закон о запрете сервиса вступит в силу в воскресенье, 19 января, сообщили NBC News.

Законом предусматривается требование к китайской компании ByteDance, которая владеет TikTok, продать свой бизнес в США к 19 января, или платформа может быть запрещена.