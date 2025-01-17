СМИ: Верховный суд США поддержал закон, позволяющий запретить TikTok
Верховный суд Соединенных штатов отклонил иск компании-владельца платформы TikTok о нарушении свободы слова, а это значит, что закон о запрете сервиса вступит в силу в воскресенье, 19 января, сообщили NBC News.
Законом предусматривается требование к китайской компании ByteDance, которая владеет TikTok, продать свой бизнес в США к 19 января, или платформа может быть запрещена.
При этом NBС News отмечает, что пока неясно, когда может быть введен запрет, поскольку есть признаки, что избранный президент США Дональд Трамп может попытаться оставить приложением доступным.
Ранее представитель платформы опроверг возможность продажи подразделения соцсети TikTok в США предпринимателю Илону Маску, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин наградил бойцов батальона «Юг-Ахмат» госнаградами
- «Восточная философия и тайны»: Театр «Модерн» покажет, что скрывает Япония
- Минздрав Газы назвал число погибших с октября 2023 года палестинцев
- Пожарный в Калифорнии потушил огонь пивом и молоком
- Летевший в Ереван самолет аварийно сел в Минводах
- Газопровод из РФ в Иран пройдет через Азербайджан
- Лавров прокомментировал новую порцию критики Байдена в адрес Путина
- В Госдуме рассказали, кому нельзя окунаться в крещенскую прорубь
- Россия и Иран договорились сотрудничать в проведении совместных военных учений
- ЦБ зарегистрировал новую платежную систему Пэйви
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru