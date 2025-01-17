СМИ: Верховный суд США поддержал закон, позволяющий запретить TikTok

Верховный суд Соединенных штатов отклонил иск компании-владельца платформы TikTok о нарушении свободы слова, а это значит, что закон о запрете сервиса вступит в силу в воскресенье, 19 января, сообщили NBC News.

Законом предусматривается требование к китайской компании ByteDance, которая владеет TikTok, продать свой бизнес в США к 19 января, или платформа может быть запрещена.

Трамп призвал Верховный суд США отложить запрет TikTok

При этом NBС News отмечает, что пока неясно, когда может быть введен запрет, поскольку есть признаки, что избранный президент США Дональд Трамп может попытаться оставить приложением доступным.

Ранее представитель платформы опроверг возможность продажи подразделения соцсети TikTok в США предпринимателю Илону Маску, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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