The Washington Times выпустила в печать фрагмент статьи Путина о Второй мировой

Американское издание The Washington Times опубликовала в своей печатной версии фрагмент статьи президента РФ Владимира Путина, посвященной Второй мировой войне. Об этом сообщает ТАСС.

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Ранее 18 июня стало известно, что Путин написал статью на английском языке о Второй мировой войне для журнала National Interest.

Как пишет агентство, статья Путина под названием "75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим" вышла на пятой странице газеты на английском языке.

По данным ТАСС, в опубликованном фрагменте Путин пишет о том, что "создание современной системы международных отношений - один из важнейших итогов Второй мировой войны", в этом же фрагменте отмечается важность проведения саммита членов Совета Безопасности ООН (Россия, Великобритания, Китай, США и Франция).

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ФОТО: РИА Новости//Алексей Дружинин
ТЕГИ:Американские СМИВладимир Путин
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