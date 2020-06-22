The Washington Times выпустила в печать фрагмент статьи Путина о Второй мировой

Ранее 18 июня стало известно, что Путин написал статью на английском языке о Второй мировой войне для журнала National Interest.

Как пишет агентство, статья Путина под названием "75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим" вышла на пятой странице газеты на английском языке.

По данным ТАСС, в опубликованном фрагменте Путин пишет о том, что "создание современной системы международных отношений - один из важнейших итогов Второй мировой войны", в этом же фрагменте отмечается важность проведения саммита членов Совета Безопасности ООН (Россия, Великобритания, Китай, США и Франция).

