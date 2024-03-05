Tesla потеряла 130 млн евро из-за срыва работы завода под Берлином
Компания американского бизнесмена Илона Маска Tesla понесла ущерб в размере 130 миллионов евро из-за срыва работы завода в населенном пункте Грюнхайде под Берлином. Об этом пишет газета Handelsblatt со ссылкой на источник.
В Tesla полагают, что сборочные линии электрокаров придется остановить минимум на неделю. До всех 12 тысяч сотрудников завода довели, что выходить на работу пока не требуется.
Причиной приостановки завода стал поджог электроподстанции членами одной из леворадикальных группировок.
По данным международного аналитического агентства Brand Finance, Tesla лишилась первого места в списке самых дорогих автомобильных брендов. Компания подешевела на 12% - до $58,3 миллиарда, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru