Tashim: один из причастных к теракту в Иране был гражданином Таджикистана

Подробностей СМИ не сообщило. По данным агентства, личность второго террориста еще не установлена.

Ранее Tashim заявило о задержании 11 человек по подозрению в причастности к совершению взрывов. В доме террористов обнаружили взрывные устройства.

В Кермане 3 января произошли два взрыва с кладбищем, где похоронен генерал Касем Сулеймани. Жертвами теракта стали около 100 человек, более 280 получили ранения, передает «Радиоточка НСН».

