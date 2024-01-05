Tashim: один из причастных к теракту в Иране был гражданином Таджикистана

Один из террористов-смертников, устроивших взрывы в иранском городе Керман, был гражданином Таджикистана, утверждает агентство Tashim со ссылкой на источник в Министерстве разведки страны.

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Подробностей СМИ не сообщило. По данным агентства, личность второго террориста еще не установлена.

Ранее Tashim заявило о задержании 11 человек по подозрению в причастности к совершению взрывов. В доме террористов обнаружили взрывные устройства.

В Кермане 3 января произошли два взрыва с кладбищем, где похоронен генерал Касем Сулеймани. Жертвами теракта стали около 100 человек, более 280 получили ранения, передает «Радиоточка НСН».

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