СМИ: Талибы заявили о возобновлении переговоров о создании правительства

Шахин подчеркнул, что сейчас нет времени проводить выборы, так как в стране образовался вакуум власти.

Также он отметил, что нет новой конституции, ее разработка ведется для дальнейшего утверждения.

Ранее Шахин отмечал, что для талибов важна поддержка иностранных государств со здравоохранением, инфраструктурой, образованием, другими секторами, напоминает Ura.ru.

