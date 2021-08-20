СМИ: Талибы заявили о возобновлении переговоров о создании правительства
Движение «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) возобновило переговоры о создании инклюзивного правительства в Афганистане, сообщил телеканал TOLONews со ссылкой на заявление официального представителя катарского политического офиса движения Мохаммада Сохаила Шахина.
По его словам, на данный момент ведутся консультации с различными политическими течениями по формированию будущего правительства.
Шахин подчеркнул, что сейчас нет времени проводить выборы, так как в стране образовался вакуум власти.
Также он отметил, что нет новой конституции, ее разработка ведется для дальнейшего утверждения.
Ранее Шахин отмечал, что для талибов важна поддержка иностранных государств со здравоохранением, инфраструктурой, образованием, другими секторами, напоминает Ura.ru.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,7 млн+41 872 / сут.
Умерли
173 тыс.+1 604 / сут.
Выздоровели
5,9 млн+39 120 / сут.
- Посол Египта гарантировал полную безопасность российским туристам
- Разработчик сообщил о переговорах по одобрению «КовиВака» за рубежом
- Ангела Меркель возложила цветы к Могиле Неизвестного Солдата
- Прощальный букет. Путин начал переговоры с Меркель
- Режим ЧС из-за засухи ввели в Пермском крае
- СМИ: Талибы заявили о возобновлении переговоров о создании правительства
- Меркель прибыла в Москву на переговоры с Путиным
- Артемий Лебедев: Россияне не уважают флаг своей страны
- Рафаэль Надаль объявил о досрочном завершении сезона
- Навальный предложил план по борьбе с коррупцией
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru