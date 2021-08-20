СМИ: Талибы заявили о возобновлении переговоров о создании правительства

Движение «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) возобновило переговоры о создании инклюзивного правительства в Афганистане, сообщил телеканал TOLONews со ссылкой на заявление официального представителя катарского политического офиса движения Мохаммада Сохаила Шахина.

По его словам, на данный момент ведутся консультации с различными политическими течениями по формированию будущего правительства.

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Шахин подчеркнул, что сейчас нет времени проводить выборы, так как в стране образовался вакуум власти.

Также он отметил, что нет новой конституции, ее разработка ведется для дальнейшего утверждения.

Ранее Шахин отмечал, что для талибов важна поддержка иностранных государств со здравоохранением, инфраструктурой, образованием, другими секторами, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: кадр из видео
ТЕГИ:АфганистанТалибан
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