Бизнесмен Пригожин предложил накормить солдат Нацгвардии США
Российский бизнесмен Евгений Пригожин предложил мэрии Вашингтона организовать доставку качественного питания для солдат Национальной гвардии США.
Предприниматель сослался на статью издания FrontPage Magazine, в которой сообщается о некачественной еде для американских военнослужащих. Кроме того, в СМИ Соединенных Штатов появлялись сообщения о несъедобных или гнилых ингредиентах в обедах солдат Нацгвардии.
«Сфера общественного питания в США пробила дно, не только отравив, но и унизив американских солдат – гнилой и несъедобной пищей <...> Предлагаю мэрии города Вашингтон организовать приготовление и доставку качественного питания для членов Национальной гвардии силами компании Concord Catering <...> В нашем рационе отсутствуют такие ингредиенты, как черви и кусочки металла. Все будут накормлены и довольны», — написал Пригожин в своем Telegram-канале.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,4 млн+9 794 / сут.
Умерли
91 220+486 / сут.
Выздоровели
4,0 млн+13 496 / сут.
- США намерены добиваться от ЕС новых совместных санкций против России
- Бизнесмен Пригожин предложил накормить солдат Нацгвардии США
- Роскомнадзор потребовал снять все ограничения с фильма о Крыме на YouTube
- На Украине возбудили дело из-за соглашений о нахождении Черноморского флота РФ в Крыму
- ВОЗ одобрила вакцину Johnson & Johnson для экстренного использования
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru