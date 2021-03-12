Бизнесмен Пригожин предложил накормить солдат Нацгвардии США

Российский бизнесмен Евгений Пригожин предложил мэрии Вашингтона организовать доставку качественного питания для солдат Национальной гвардии США.

Предприниматель сослался на статью издания FrontPage Magazine, в которой сообщается о некачественной еде для американских военнослужащих. Кроме того, в СМИ Соединенных Штатов появлялись сообщения о несъедобных или гнилых ингредиентах в обедах солдат Нацгвардии.

«Сфера общественного питания в США пробила дно, не только отравив, но и унизив американских солдат – гнилой и несъедобной пищей <...> Предлагаю мэрии города Вашингтон организовать приготовление и доставку качественного питания для членов Национальной гвардии силами компании Concord Catering <...> В нашем рационе отсутствуют такие ингредиенты, как черви и кусочки металла. Все будут накормлены и довольны», — написал Пригожин в своем Telegram-канале.

