Старший сын Джона Леннона впервые исполнил культовую песню отца Imagine

Отмечается, что 59-летний артист нарушил собственное обещание не исполнять на публике знаменитую песню.

«Я всегда говорил, что я спою Imagine, если наступит конец света... Но сейчас текст отражает наше коллективное стремление к миру во всем мире (...). Песня отражает свет в конце туннеля, на который мы все надеемся», — заявил сын Леннона.

Джулиан родился в браке Джона Леннона и его первой жены Синтии. Джулиан Леннон выпустил в свет семь собственных дисков, первый вышел, когда артисту исполнился 21 год.

Ранее композитор Суреш Джоши рассказал, что нашел на чердаке кассету с неизвестной песней с участием коллектива The Beatles, сообщает телеканал «360».

