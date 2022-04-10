Старший сын Джона Леннона впервые исполнил культовую песню отца Imagine
Старший сын покойного участника группы The Beatles Джона Леннона Джулиан впервые исполнил культовую композицию Imagine, написанную отцом. Премьера песни в исполнении Джулиана Леннона состоялась на благотворительном концерте, запись которого опубликована на YouTube.
Отмечается, что 59-летний артист нарушил собственное обещание не исполнять на публике знаменитую песню.
«Я всегда говорил, что я спою Imagine, если наступит конец света... Но сейчас текст отражает наше коллективное стремление к миру во всем мире (...). Песня отражает свет в конце туннеля, на который мы все надеемся», — заявил сын Леннона.
Джулиан родился в браке Джона Леннона и его первой жены Синтии. Джулиан Леннон выпустил в свет семь собственных дисков, первый вышел, когда артисту исполнился 21 год.
Ранее композитор Суреш Джоши рассказал, что нашел на чердаке кассету с неизвестной песней с участием коллектива The Beatles, сообщает телеканал «360».
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