В США произошло нападение на школу

В школе города Санта-Кларита в Соединённых Штатах Америки произошла стрельба, сообщает телеканал NBC. Ранения получили не менее пяти человек.

По предварительным данным, нападавший пока не обезврежен. Власти отдали распоряжение временно заблокировать соседние учебные заведения в районе ЧП. Людей призывают не покидать дома.

Другие подробности пока не приводятся, отмечает RT.

