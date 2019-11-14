В США произошло нападение на школу
14 ноября 201919:46
В школе города Санта-Кларита в Соединённых Штатах Америки произошла стрельба, сообщает телеканал NBC. Ранения получили не менее пяти человек.
По предварительным данным, нападавший пока не обезврежен. Власти отдали распоряжение временно заблокировать соседние учебные заведения в районе ЧП. Людей призывают не покидать дома.
Другие подробности пока не приводятся, отмечает RT.
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