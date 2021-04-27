Стала известна дата старта производства вакцины «Спутник V» в Белоруссии

Посол Белоруссии в России Владимир Семашко заявил, что 30 апреля в республике должно начаться серийное производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщает ТАСС.

По его словам, перед предприятиями, где будут производить препарат, поставлена задача «создать мощности на 500 тысяч комплектов в месяц».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал распоряжение о создании в республике собственной вакцины против коронавируса, сообщает RT. Согласно распоряжению белорусского лидера, научные организации республиканского Минздрава и НАН оснастят необходимым для этого оборудованием и комплектующими изделиями.

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ФОТО: sobyanin.ru
ТЕГИ:КоронавирусПроизводствоБелоруссияВакцина
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