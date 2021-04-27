Стала известна дата старта производства вакцины «Спутник V» в Белоруссии
Посол Белоруссии в России Владимир Семашко заявил, что 30 апреля в республике должно начаться серийное производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщает ТАСС.
По его словам, перед предприятиями, где будут производить препарат, поставлена задача «создать мощности на 500 тысяч комплектов в месяц».
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал распоряжение о создании в республике собственной вакцины против коронавируса, сообщает RT. Согласно распоряжению белорусского лидера, научные организации республиканского Минздрава и НАН оснастят необходимым для этого оборудованием и комплектующими изделиями.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,8 млн+8 053 / сут.
Умерли
109 тыс.+392 / сут.
Выздоровели
4,4 млн+8 039 / сут.
- Стала известна дата старта производства вакцины «Спутник V» в Белоруссии
- СМИ: Скончался актёр Кахи Кавсадзе, сыгравший Абуллу в «Белом солнце пустыни»
- На майские праздники не будут запрещать продажу спиртного
- В отделениях Сбербанка будут продавать лекарства
- В Москве камеры зафиксировали 4 миллиона нарушений ПДД с начала года
- Володин не исключил причастность США к возникновению COVID-19
- МИД Украины объявил о высылке российского консула в Одессе
- Песков рассказал о контактах Козака с администрацией президента Украины
- Песков: Путин не будет обсуждать с Зеленским конфликт в Донбассе
- Голикова заявила о возможном подъёме заболеваемости коронавирусом в РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru