Стала известна дата старта производства вакцины «Спутник V» в Белоруссии

Посол Белоруссии в России Владимир Семашко заявил, что 30 апреля в республике должно начаться серийное производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщает ТАСС.



По его словам, перед предприятиями, где будут производить препарат, поставлена задача «создать мощности на 500 тысяч комплектов в месяц».



Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал распоряжение о создании в республике собственной вакцины против коронавируса, сообщает RT. Согласно распоряжению белорусского лидера, научные организации республиканского Минздрава и НАН оснастят необходимым для этого оборудованием и комплектующими изделиями.

