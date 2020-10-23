США выступят с предложением о продлении СНВ-3 в ближайшее время

В начале недели пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отказ США от продления договора СНВ-3 имел бы весьма пагубные последствия для всего мира. По его словам, в Кремле надеются на продолжение контактов с Белым домом, так как продление договора на 12 месяцев позволило бы выиграть время для переговоров по вопросам контроля над вооружениями.

Ранее Владимир Путин предложил продлить на год договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений СНВ-3 без дополнительных условий. В США отказались и отметили необходимость заморозки размеров ядерных арсеналов стран на год.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду,что США и Россия могут заняться контролем над вооружениями, передает RT.

Договор СНВ-3 между Россией и США, предусматривающий сокращение ядерных арсеналов, вступил в силу в 2011 году. 16 октября 2020 года президент России Владимир Путин предложил ещё на год продлить его без дополнительных условий, однако американская сторона отказалась. В ООН отметили, что не будут комментировать позиции стран и считают продление договора «приоритетным».

