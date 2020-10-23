США выступят с предложением о продлении СНВ-3 в ближайшее время
США выступят с предложением о продлении СНВ-3 в ближайшее время, передает ТАСС слова помощника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберта О'Брайена.
Американский чиновник сказал, что вопрос о продлении договора о сокращении стратегических наступательных вооружений еще не решен.
В начале недели пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отказ США от продления договора СНВ-3 имел бы весьма пагубные последствия для всего мира. По его словам, в Кремле надеются на продолжение контактов с Белым домом, так как продление договора на 12 месяцев позволило бы выиграть время для переговоров по вопросам контроля над вооружениями.
Ранее Владимир Путин предложил продлить на год договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений СНВ-3 без дополнительных условий. В США отказались и отметили необходимость заморозки размеров ядерных арсеналов стран на год.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду,что США и Россия могут заняться контролем над вооружениями, передает RT.
Договор СНВ-3 между Россией и США, предусматривающий сокращение ядерных арсеналов, вступил в силу в 2011 году. 16 октября 2020 года президент России Владимир Путин предложил ещё на год продлить его без дополнительных условий, однако американская сторона отказалась. В ООН отметили, что не будут комментировать позиции стран и считают продление договора «приоритетным».
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