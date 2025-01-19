США разместили новые ядерные бомбы B61-12
19 января 202502:02
США закончили размещение новых гравитационных ядерных бомб B61-12, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы американского агентства по национальной ядерной безопасности Джиллу Хруби.
При этом она не сообщила конкретные страны и базы, где размещены эти бомбы.
Ранее стало известно, что решение США о модернизации ядерных бомб B61 до версии B61-12 может сделать Турцию мишенью при начале ядерной войны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru