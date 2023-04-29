Сухопутные силы США прекратят полеты своей авиации
Сухопутные силы США приостановят полеты своей авиации после крушений вертолетов и гибели 12 человек. Об этом говорится в заявлении войск.
«Решение оставляет на земле всех армейских летчиков, <...> пока они не пройдут необходимые тренировки», — цитирует релиз РИА Новости.
Решение не касается летчиков, участвующих в «критических миссиях».
Как отметил глава штаба сухопутных войск Джеймс Макконвилл, военные сосредоточатся на протоколах безопасности и подготовки, чтобы экипажи получили знания для «безопасного выполнения поставленных задач».
Ранее стало известно о крушении на Аляске двух ударных вертолетов AH-64 Apache, в результате авиакатастроф погибли три человека. Кроме того, в марте при падении двух транспортных UH-60 Black Hawk в Кентукки погибли девять военных.
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