Сухопутные силы США прекратят полеты своей авиации

Сухопутные силы США приостановят полеты своей авиации после крушений вертолетов и гибели 12 человек. Об этом говорится в заявлении войск.

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«Решение оставляет на земле всех армейских летчиков, <...> пока они не пройдут необходимые тренировки», — цитирует релиз РИА Новости.

Решение не касается летчиков, участвующих в «критических миссиях».

Как отметил глава штаба сухопутных войск Джеймс Макконвилл, военные сосредоточатся на протоколах безопасности и подготовки, чтобы экипажи получили знания для «безопасного выполнения поставленных задач».

Ранее стало известно о крушении на Аляске двух ударных вертолетов AH-64 Apache, в результате авиакатастроф погибли три человека. Кроме того, в марте при падении двух транспортных UH-60 Black Hawk в Кентукки погибли девять военных.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВертолетыАвиацияСША

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