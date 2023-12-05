США объявили награду за информацию о местонахождении Артема Усса

В сообщении говорится, что вознаграждение в размере семи млн долларов будет выплачено в рамках программы по борьбе с транснациональной организованной преступностью (TOCRP).

Ранее власти США обвинили в нарушении санкций и отмывании денег пятерых россиян, в числе которых оказался Артём Усс. В Италии сына экс-губернатора Красноярского края отправили под домашний арест. В итоге россиянин сбежал, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Как пишет La Repubblica, США предупреждали итальянские власти о том, что Усс-младший может сбежать, однако итальянские правоохранители проигнорировали рекомендации американской стороны.

