США объявили награду за информацию о местонахождении Артема Усса
Государственный департамент США объявил награду за информацию о местонахождении российского предпринимателя сына сенатора РФ Александра Усса Артёма, сообщает пресс-служба ведомства.
В сообщении говорится, что вознаграждение в размере семи млн долларов будет выплачено в рамках программы по борьбе с транснациональной организованной преступностью (TOCRP).
Ранее власти США обвинили в нарушении санкций и отмывании денег пятерых россиян, в числе которых оказался Артём Усс. В Италии сына экс-губернатора Красноярского края отправили под домашний арест. В итоге россиянин сбежал, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Как пишет La Repubblica, США предупреждали итальянские власти о том, что Усс-младший может сбежать, однако итальянские правоохранители проигнорировали рекомендации американской стороны.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru