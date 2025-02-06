США не планируют отправлять войска в Газу
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что США не намерены отправлять свои войска в сектор Газа и не будут финансировать восстановление региона за счет налогоплательщиков.
В интервью телеканалу Fox News Ливитт подчеркнула, что президент США Дональд Трамп дал понять, что эти шаги не являются частью американской политики.
Он также заявил, что США не будут выделять средства на восстановление Газы. Трамп подчеркнул, что его целью является заключение сделки, которая позволит создать в Газе условия для мира и экономического развития.
Предложение о контроле США над Газой вызвало разногласия: некоторые поддержали идею, другие выразили обеспокоенность возможным военным участием США. Сам Трамп отмечал, что его план направлен на восстановление региона, несмотря на критику со стороны международного сообщества и отдельных стран, передает «Радиоточка НСН».
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