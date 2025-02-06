США не планируют отправлять войска в Газу

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что США не намерены отправлять свои войска в сектор Газа и не будут финансировать восстановление региона за счет налогоплательщиков.

В интервью телеканалу Fox News Ливитт подчеркнула, что президент США Дональд Трамп дал понять, что эти шаги не являются частью американской политики.