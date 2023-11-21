США нанесли удар по шиитским группировкам в Ираке

В беседе с ТАСС представитель Пентагона подтвердил ракетный удар по американский базе Аль-Асад в Ираке. Пострадали восемь военнослужащих.

В ответ на атаку шиитских группировок самолет ВВС США АС-130 нанес удар по их позициям. По словам представителя Пентагона, в результате атаки несколько боевиков погибли.

Накануне базу США на западе Ирака атаковали беспилотники. По данным Пентагона, с 17 октября американские военные объекты на Ближнем Востоке подверглись нападению 55 раз, передает «Радиоточка НСН».

