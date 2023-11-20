СМИ: в Пентагоне разочарованы стратегией противодействия иранским прокси
Чиновники в Министерстве обороны России разочаровались стратегией противодействия иранским прокси и их атакам на силы Соединенных Штатов на Ближнем Востоке, сообщает The Washington Post.
Как заявил представитель Пентагона, нет четкого определения того, «что мы пытаемся сдержать». На фоне ударов представители Белого дома в течение последнего месяца неоднократно призывали Тегеран обуздать поддерживаемые им группировки. Американская администрация предупредила, что США могут ответить в любое время.
Ранее в Иране заявили, что страна не атаковала американские базы на Ближнем Востоке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru