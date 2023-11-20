СМИ: в Пентагоне разочарованы стратегией противодействия иранским прокси

Как заявил представитель Пентагона, нет четкого определения того, «что мы пытаемся сдержать». На фоне ударов представители Белого дома в течение последнего месяца неоднократно призывали Тегеран обуздать поддерживаемые им группировки. Американская администрация предупредила, что США могут ответить в любое время.

Ранее в Иране заявили, что страна не атаковала американские базы на Ближнем Востоке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

