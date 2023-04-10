Спикер парламента Венгрии рассказал о просьбе шведов отклонить заявку страны в НАТО

Депутаты парламента Венгрии получили обращения от финнов и шведов отклонить заявки их государств на вступление в НАТО, рассказал в интервью телеканалу hir.tv спикер парламента Венгрии Ласло Кевер.

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«Десятки венгерских парламентариев получили электронные письма [...], с призывами убедить нас не соглашаться на вступление», - сказал он.

Политик добавил, что в этих письмах было указывалось на отсутствие«демократической легитимности» в принятиях решений северными странами о вступлении в НАТО.

«Швеция и Финляндия забыли спросить людей, действительно ли они хотят вступить в НАТО», - добавил Кевер.

Ранее экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила об утрате Вены и Швейцарии нейтрального статуса, а также назвала возможную площадку для переговоров между Россией и Украиной, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ВенгрияШвецияНАТО

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