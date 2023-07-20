Конгрессвумен Грин показала «неприличные» фото сына Байдена

По ее словам, на фото сын Джо Байдена запечатлен с работницами эскортной службы, которых он, по ее информации, нанимал через свою юридическую фирму.

Конгрессвумен заявила, что фотографии, которые для представления в парламенте были частично «цензурированы», были сделаны с видеозаписей, которые вел сам Хантер.

Ранее экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что найденный в Белом доме кокаин предназначался для американского лидера Джо Байдена и его сына Хантера, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

