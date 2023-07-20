Конгрессвумен Грин показала «неприличные» фото сына Байдена
Член палаты представителей американского Конгресса Марджори Тейлор Грин показала на слушаниях «неприличные» снимки сына главы государства Хантера, сообщает РИА Новости.
По ее словам, на фото сын Джо Байдена запечатлен с работницами эскортной службы, которых он, по ее информации, нанимал через свою юридическую фирму.
Конгрессвумен заявила, что фотографии, которые для представления в парламенте были частично «цензурированы», были сделаны с видеозаписей, которые вел сам Хантер.
Ранее экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что найденный в Белом доме кокаин предназначался для американского лидера Джо Байдена и его сына Хантера, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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