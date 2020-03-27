Специалисты из России начали миссию в Бергамо в рамках борьбы с COVID-19

Специалисты из России, прибывшие в северо-итальянский город Бергамо по линии министерства обороны РФ, приступили к оказанию помощи местным жителям в рамках борьбы с пандемией коронавируса. Об этом информирует на своём сайте российское оборонное ведомство.

Центром дислокации российских вирусологов и эпидемиологов стала авиабаза ВВС Италии в пригороде Бергамо. Там развёрнуты лаборатория полимеразной цепной реакции анализа и генотипирования, пункты специальной обработки техники, которая проводит дезинфекцию территории.

Губернатор Ломбардии назвал помощь со стороны России жестом великой дружбы. Он подверг жёсткой критике недовольных визитом российских специалистов и призвал отказаться от политиканства в этом вопросе.

