Специалисты из России начали миссию в Бергамо в рамках борьбы с COVID-19
Специалисты из России, прибывшие в северо-итальянский город Бергамо по линии министерства обороны РФ, приступили к оказанию помощи местным жителям в рамках борьбы с пандемией коронавируса. Об этом информирует на своём сайте российское оборонное ведомство.
Центром дислокации российских вирусологов и эпидемиологов стала авиабаза ВВС Италии в пригороде Бергамо. Там развёрнуты лаборатория полимеразной цепной реакции анализа и генотипирования, пункты специальной обработки техники, которая проводит дезинфекцию территории.
Губернатор Ломбардии назвал помощь со стороны России жестом великой дружбы. Он подверг жёсткой критике недовольных визитом российских специалистов и призвал отказаться от политиканства в этом вопросе.
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