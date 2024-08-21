Советник Трампа заявил, что он может обсудить с Россией контроль над вооружениями
Советник избирательного штаба экс-президента США Дональда Трампа Брайан Хьюз заявил, что политик может обсудить с москвой контроль над вооружениями, если победит на президентских выборах, сообщает ТАСС.
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Отмечается, что условиями контактов с Россией по этой теме также станут усиление позиций США и создание новой противоракетной обороны. «Первое, что должно произойти в геополитической сфере, — это то, чтобы снова признали американскую мощь. Это не произойдет при Байдене и Харрис», — указал Хьюз.
Он отметил, что Трамп верит в достижение мира с позиции силы.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что необходимо делать всё, для того чтобы в будущем ведущие державы смогли вернуться к соглашениям о контроле над вооружениями, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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