Советник Трампа заявил, что он может обсудить с Россией контроль над вооружениями

Отмечается, что условиями контактов с Россией по этой теме также станут усиление позиций США и создание новой противоракетной обороны. «Первое, что должно произойти в геополитической сфере, — это то, чтобы снова признали американскую мощь. Это не произойдет при Байдене и Харрис», — указал Хьюз.

Он отметил, что Трамп верит в достижение мира с позиции силы.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что необходимо делать всё, для того чтобы в будущем ведущие державы смогли вернуться к соглашениям о контроле над вооружениями, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

