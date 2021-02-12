Совет Мьянмы после госпереворота амнистировал более 23 тыс. заключенных

Государственный административный совет Мьянмы объявил амнистию 23 314 заключенным, включая 55 иностранцам, передает Global New Light of Myanmar.

Приговор пожизненно заключенных изменили сроком на 40 лет. Смертную казнь для осужденных до 31 января заменят на пожизненное заключение. В пояснении к указу генерала Мин Аун Хлайнома сообщается, что таким образом руководство страны стремится превратить заключенных в “примерных граждан”.

Госпереворот в Мьянме произошел 1 января: военные задержали главу государства Вин Мьина и государственного советника, лауреата Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи. Свои действия они мотивировали тем, что прошедшие в ноябре 2020 года парламентские выборы были сфальсифицированы.

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Жители Мьянмы неоднократно устраивали акции протеста с момента захвата власти. По разным оценкам, 12 февраля на улицы одного из крупнейших городов Янгона вышли 80-100 тысяч человек. Военные вводят контрмеры против несанкционированных акций: с 8 февраля любые публичные собрания запрещены, полиция разгоняет протест водометами и травматическим оружием.



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ФОТО: o-india.ru
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