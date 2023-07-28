Лавров: Конституционный порядок в Нигере должен быть восстановлен

Министр иностранных дел России Сергей Лавров осудил государственный переворот в Нигере, сообщает «РЕН ТВ».

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Глава МИД РФ призвал восстановить конституционный порядок в стране. Дипломат также указал, что государственный переворот в Нигере был осужден в США и Великобритании. При этом Лавров задался вопросом, почему Вашингтон в свое время поддержал госпереворот на Украине, который так же был антиконституционным.

Ранее МИД РФ призвал путчистов освободить президента Нигера, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: кадр телетрансляции
ТЕГИ:МИД РФСергей ЛавровНигерия

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