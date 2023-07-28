Лавров: Конституционный порядок в Нигере должен быть восстановлен
28 июля 202303:32
Министр иностранных дел России Сергей Лавров осудил государственный переворот в Нигере, сообщает «РЕН ТВ».
Глава МИД РФ призвал восстановить конституционный порядок в стране. Дипломат также указал, что государственный переворот в Нигере был осужден в США и Великобритании. При этом Лавров задался вопросом, почему Вашингтон в свое время поддержал госпереворот на Украине, который так же был антиконституционным.
Ранее МИД РФ призвал путчистов освободить президента Нигера, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Лавров: Конституционный порядок в Нигере должен быть восстановлен
- СМИ: США отправят танки Abrams Киеву в сентябре
- Экс-сотрудник СБУ: детей принудительно вывозили с Украины
- СМИ: Пугачеву не могут поднять с постели, ее состояние ухудшилось
- В Тольятти завел новое дело на бросившую детей дома мать
- В Кремле заявили, что Россия подарила вертолет главе Зимбабве еще в 2022 году
- Пропавшую в Екатеринбурге девочку нашли у соседа
- Более сотни жителей Батуми протестовали перед прибывшим лайнером с россиянами
- В Удмуртии отравились более 20 человек
- Власти Сочи закрыли пляжи из-за шторма
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru