Лавров: Конституционный порядок в Нигере должен быть восстановлен

Глава МИД РФ призвал восстановить конституционный порядок в стране. Дипломат также указал, что государственный переворот в Нигере был осужден в США и Великобритании. При этом Лавров задался вопросом, почему Вашингтон в свое время поддержал госпереворот на Украине, который так же был антиконституционным.

Ранее МИД РФ призвал путчистов освободить президента Нигера, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

