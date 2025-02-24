СМИ: В Марселе вблизи консульства РФ произошел взрыв

Взрыв прогремел во французском Марселе близи консульства России. Об этом сообщил телеканал BFM TV.

«Взрыв произошел "недалеко от консульства России" в Марселе... незадолго до 8 часов утра», - отмечается в сообщении.

На место инцидента прибыли полиция и около тридцати пожарных.

Ранее в Стокгольме мужчина за рулем автомобиля попытался протаранить ворота российского посольства. Позже выяснилось, что злоумышленник - живущий в Швеции гражданин Украины, напоминает 360.ru.


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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ВзрывКонсульствоФранция

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