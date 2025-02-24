СМИ: В Марселе вблизи консульства РФ произошел взрыв
24 февраля 202511:15
Взрыв прогремел во французском Марселе близи консульства России. Об этом сообщил телеканал BFM TV.
«Взрыв произошел "недалеко от консульства России" в Марселе... незадолго до 8 часов утра», - отмечается в сообщении.
На место инцидента прибыли полиция и около тридцати пожарных.
Ранее в Стокгольме мужчина за рулем автомобиля попытался протаранить ворота российского посольства. Позже выяснилось, что злоумышленник - живущий в Швеции гражданин Украины, напоминает 360.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru