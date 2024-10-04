Иран ответит странам, помогающим Израилю

В противном случае это государство «также будет считаться соучастником и законной целью». Тегеран посоветовал странам «воздержаться от участия в конфликте между израильским режимом и Ираном и дистанцироваться от него».

Ранее Иран заявил, что будет считать врагом тех, кто предоставит воздушное пространство Израилю, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

