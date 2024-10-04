Иран ответит странам, помогающим Израилю
4 октября 202400:03
Тегеран предупредил страны об ответе в случае, если они окажут помощь Израилю в нападении на Иран, сообщает The Guardian со ссылкой на иранские власти.
В противном случае это государство «также будет считаться соучастником и законной целью». Тегеран посоветовал странам «воздержаться от участия в конфликте между израильским режимом и Ираном и дистанцироваться от него».
Ранее Иран заявил, что будет считать врагом тех, кто предоставит воздушное пространство Израилю, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru