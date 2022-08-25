Sony повысила цены на PlayStation 5

В сообщении говорится, что подорожание связано «с высокими темпами инфляции по всему миру», а также «негативным влиянием валютных трендов, которые создают давление во многих отраслях».

Согласно новым прайс-листам, в Европе Sony PlayStation 5 станет дороже на 50 евро (до 549,99 евро за консоль с дисководом), в Великобритании - на 30 фунтов, в Австралии - на 50 австралийских долларов, в Китае - на 400 юаней, в Японии - на 5 тысяч иен. При этом в США стоимость консоли не изменится.

Ранее подразделение Sony PlayStation — Sony Interactive Entertainment сообщило о приостановке поставок в Россию программного обеспечения. Как сообщает телеканал «360», по этой причине в РФ перестанет работать PlayStation Store.