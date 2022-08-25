Sony повысила цены на PlayStation 5
Рекомендуемые розничные цены на игровые консоли Sony PlayStation 5 на ряде рынков будут увеличены, сообщает пресс-служба компании.
В сообщении говорится, что подорожание связано «с высокими темпами инфляции по всему миру», а также «негативным влиянием валютных трендов, которые создают давление во многих отраслях».
Согласно новым прайс-листам, в Европе Sony PlayStation 5 станет дороже на 50 евро (до 549,99 евро за консоль с дисководом), в Великобритании - на 30 фунтов, в Австралии - на 50 австралийских долларов, в Китае - на 400 юаней, в Японии - на 5 тысяч иен. При этом в США стоимость консоли не изменится.
Ранее подразделение Sony PlayStation — Sony Interactive Entertainment сообщило о приостановке поставок в Россию программного обеспечения. Как сообщает телеканал «360», по этой причине в РФ перестанет работать PlayStation Store.
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