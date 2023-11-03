Interia: ЕС теряет 600 млрд евро в год из-за массовой депрессии
Европа столкнулась с «эпидемией» депрессии населения на фоне пандемии коронавируса и ситуации на Украине, что приводит к ухудшению экономики. Об этом пишет издание Interia, ссылаясь на Польский институт экономики (PIE).
«Депрессия и тревога становятся "эпидемией" в современной Европе, и экономисты уже пытаются перевести эту ... проблему в реальные потери для экономик стран ЕС», — отмечается в материале.
Согласно данным PIE, 62% европейских респондентов негативно оценили свое психическое здоровье, объяснив ситуацию влиянием пандемии и кризиса на Украине, пишет Ura.ru. Так, в 27 странах Евросоюза и в Великобритании общий убыток из-за проблем с психическим здоровьем превысил 4,2% ВВП, или более 600 млрд евро, отмечает телеканал «360».
«Более трети этих затрат обусловлено снижением уровня занятости и производительностью труда», — указали эксперты.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Сериал «Реальные пацаны» завершился поездкой Коляна в госпиталь в зоне СВО
- В Приморье завели дело на заставлявшего детей бегать в противогазах учителя
- Вкус салата «Цезарь» в России изменится из-за запрета на ввоз анчоусов
- МГТУ имени Баумана займется разработкой чеченской «Джихад-машины»
- В России резко увеличилось количество неплательщиков по кредитам
- СМИ: ХАМАС сообщил семьям пленных об отказе Израиля их обменивать
- Над Белгородской областью сбили украинский дрон
- Российские бойцы ликвидировали блиндаж ВСУ на артемовском направлении
- Новак допустил снятие ограничений на экспорт топлива при появлении излишков
- Interia: ЕС теряет 600 млрд евро в год из-за массовой депрессии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru