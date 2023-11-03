Interia: ЕС теряет 600 млрд евро в год из-за массовой депрессии

«Депрессия и тревога становятся "эпидемией" в современной Европе, и экономисты уже пытаются перевести эту ... проблему в реальные потери для экономик стран ЕС», — отмечается в материале.

Согласно данным PIE, 62% европейских респондентов негативно оценили свое психическое здоровье, объяснив ситуацию влиянием пандемии и кризиса на Украине, пишет Ura.ru. Так, в 27 странах Евросоюза и в Великобритании общий убыток из-за проблем с психическим здоровьем превысил 4,2% ВВП, или более 600 млрд евро, отмечает телеканал «360».

«Более трети этих затрат обусловлено снижением уровня занятости и производительностью труда», — указали эксперты.

