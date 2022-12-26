Снежная буря в США унесла жизни 41 человека

По данным канала, о жертвах холодов заявили власти Колорадо, Иллинойса, Канзаса, Кентукки, Мичигана, Миссури, Небраски, Нью-Йорка, Огайо, Оклахомы, Теннесси и Висконсина.

Как отмечает Associated Press, в воскресенье 25 декабря более 200 тысяч американцев остались без электричества. По данным FlightAward, в США были отменены более 3300 авиарейсов, более 11 тысяч задержали.

Ранее в США из-за похолодания и снежной бури производство природного газа пережило самый большой однодневный спад за десять лет, сообщает RT.

