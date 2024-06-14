СМИ: Жители Флориды следили за российскими кораблями у Кубы

По данным издания, карты начали распространяться в соцсетях вскоре после того, как корабли России были замечены в 50 километрах от острова Ки Ларго. Близость к США «завораживала» многих американцев. Отмечается, что российские корабли могли отключить системы слежения, однако не стали этого делать, вероятно, во избежание риска случайных столкновений с коммерческими судами.

Ранее в Минобороны США заявили, что власти Соединенных Штатов внимательно отслеживают перемещения группы военных кораблей России и не рассматривают завершенные ими учения в качестве угрозы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

