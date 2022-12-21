СМИ: Зеленский может встретиться с Байденом в Белом доме
В рамках запланированного 21 декабря визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон прорабатывается его встреча с американским лидером Джо Байденом, сообщает CNN со ссылкой на два источника.
«Планы провести в среду встречу президента США Джо Байдена и украинского президента Владимира Зеленского в Белом доме прорабатываются», — утверждает телеканал.
Кроме того, Зеленский в рамках визита на Капитолийский холм намерен выступить с обращением на совместном заседании обеих палат конгресса США, сообщает Axios. Глава государства «поблагодарит законодателей за многомиллиардную помощь, которую они выделили на военные усилия Украины, а также обоснует необходимость дальнейшего финансирования».
Это станет первым случаем с начала специальной военной операции, когда Зеленский покинул Украину для совершения визита в другую страну.
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