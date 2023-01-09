СМИ: Запад не победит Россию и ее союзников в случае войны

По словам эксперта, НАТО, США и Европа в таком противостоянии могут проиграть «самым парадоксальным образом», пишет Ura.ru.

«В лучшем они добьются пирровой победы — то есть формально они победят, но с дикими потерями, прежде всего с ущербом для своего авторитета. А Китай, Россия, КНДР, Иран, Индия и Турция, если объединятся, одержат победу», — подчеркнул Дини.

Эксперт считает, что предотвратить это поможет остановка «враждебного наступления» Москвы и ее единомышленников, пишет Газета.ру. Как отметил Дини, при поражении Запада в мире возникнет настоящая многополярность, и к власти вместо старых ведущих мировых держав придут страны с настоящей демократией.

Специалист также указал, что западные государства передали большую часть своего вооружения Украине. В случае противостояния с РФ Западу придется срочно восстанавливать арсенал, и это отнимет много времени и средств.

