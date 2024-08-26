СМИ: Задержание Дурова стало самой радикальной мерой против глав соцсетей
Британская газета Financial Times назвала задержание основателя мессенджера Telegram Павла Дурова самой жесткой национальной мерой против лидеров социальных сетей на сегодняшний день.
Дуров был задержан 24 августа в парижском аэропорту Ле-Бурже. Местные СМИ сообщили, что, будучи также французским гражданством, он оказался в списке разыскиваемых лиц.
Ему могут быть предъявлены обвинения в связи с отказом Telegram сотрудничать с французскими властями.
Среди предполагаемых обвинений — терроризм, торговля наркотиками, мошенничество и отмывание денег, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru