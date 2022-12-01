СМИ: Япония отказалась разрабатывать новый истребитель с США

По данным СМИ, Токио принял беспрецедентное решение отказаться от совместной работы с Вашингтоном. Ранее Япония всегда закупала боевые самолеты у Соединенных Штатов либо работала в совместных с Вашингтоном проектах, пишет РИА ФАН.

Отмечается, что теперь японская сторона отдала предпочтение сотрудничеству с Великобританией и Италией. В частности, британская компания BAE пообещала предоставить Японии полный доступ к своим разработкам, отмечает RT.

Ранее телеканал NHK сообщал, что японское Минобороны рассматривает возможность привлечения специалистов из Италии к проекту разработки боевого самолета нового поколения.

