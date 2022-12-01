СМИ: Япония отказалась разрабатывать новый истребитель с США
Япония решила отказаться от сотрудничества с властями США в разработке истребителя нового поколения из-за нежелания американского концерна Lockheed Martin предоставлять Токио передовые технологии. Об этом сообщает издания Shūkan Gendai со ссылкой на источники в японском правительстве.
По данным СМИ, Токио принял беспрецедентное решение отказаться от совместной работы с Вашингтоном. Ранее Япония всегда закупала боевые самолеты у Соединенных Штатов либо работала в совместных с Вашингтоном проектах, пишет РИА ФАН.
Отмечается, что теперь японская сторона отдала предпочтение сотрудничеству с Великобританией и Италией. В частности, британская компания BAE пообещала предоставить Японии полный доступ к своим разработкам, отмечает RT.
Ранее телеканал NHK сообщал, что японское Минобороны рассматривает возможность привлечения специалистов из Италии к проекту разработки боевого самолета нового поколения.
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