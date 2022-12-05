Премьер Японии поручил увеличить оборонный бюджет страны

В сообщении говорится, что в рамках «Плана обеспечения обороны» оборонный бюджет с 2023 по 2027 год будет увеличен до 43 трлн иен, то есть в 1,5 раза больше, чем в период с 2019 по 2023 год (27,47 трлн иен).

Министр обороны Японии Ясукадзу Хамада заявил, что увеличение оборонного бюджета позволит «достичь кардинального укрепления обороноспособности страны».

Ранее генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно заявило, что японское правительство не уверено в эффективности введения потолка цен на российскую нефть, сообщает RT.

