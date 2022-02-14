СМИ: Всемирный банк выводит своих сотрудников с Украины
Всемирный банк (ВБ) временно отзывает своих сотрудников с территории Украины. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на служебную записку ВБ, которая попала в распоряжение информагентства.
По информации Reuters, причиной вывода сотрудников стала нарастающая напряженность в стране.
«Главным приоритетом Группы Всемирного банка является обеспечение безопасности наших сотрудников и их семей», – отмечено в записке.
В то же время агентство подчеркнуло, что работа ВБ на Украине продолжается.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал всех депутатов, покинувших страну вместе с семьями вернуться на Родину. Украинский лидер также напомнил, что его семья не собирается покидать Киев.
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