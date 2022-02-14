СМИ: Всемирный банк выводит своих сотрудников с Украины

По информации Reuters, причиной вывода сотрудников стала нарастающая напряженность в стране.

«Главным приоритетом Группы Всемирного банка является обеспечение безопасности наших сотрудников и их семей», – отмечено в записке.

В то же время агентство подчеркнуло, что работа ВБ на Украине продолжается.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал всех депутатов, покинувших страну вместе с семьями вернуться на Родину. Украинский лидер также напомнил, что его семья не собирается покидать Киев.

