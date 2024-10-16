В промышленности Германии могут сократить до 300 тысяч рабочих мест
До 300 тысяч рабочих мест могут сократить в Германии в ближайшие пять лет. Об этом заявил президент союза работодателей металлургической и электротехнической промышленности ФРГ Gesamtmetall Штефан Вольф в интервью группе Funke.
«Я ожидаю, что... мы можем потерять от 250 тыс. до 300 тыс. рабочих мест в металлургической и электротехнической промышленности», — отметил Вольф.
Также глава Gesamtmetall указал, что в стране существует дефицит рабочих, и промышленности несмотря на сокращение рабочих мест придется «работать больше».
Ранее СМИ сообщили, что немецкий концерн Volkswagen оказался в кризисе и может впервые в истории закрыть заводы в ФРГ. Десятки тысяч человек могут лишиться работы, отмечает 360.ru.
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