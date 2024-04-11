СМИ: военачальник США посетит Израиль в связи с возможной атакой Ирана

Глава Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) генерал Майкл Курилла планирует в четверг посетить Израиль и обсудить ответ на возможную атаку со стороны Ирана. Об этом со ссылкой на источники пишет портал Axios.

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Генерал планирует встретиться с командованием Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Отмечается, что в Тель-Авиве готовятся к «беспрецедентной атаке» со стороны Ирана.

Как пишет издание The Sun, Израиль готов нанести удар по ядерным объектам Ирана, если Тегеран решит отомстить за убийство генерала Мохаммада Резы Захеди. Высокопоставленный военный погиб при ударе по Дамаску в начале апреля, передает «Радиоточка НСН».



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