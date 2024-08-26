СМИ: Во Франции продлили срок содержания Павла Дурова под стражей до 28 августа

Основатель Telegram Павел Дуров задержан во Франции в рамках расследования, связанного с преступлениями в сфере детской порнографии, наркоторговли и мошеннических операций в Telegram. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на парижскую прокуратуру.

По информации прокуратуры, Дуров может остаться под стражей до среды. Агентство отмечает, что связаться с адвокатом Дурова для дополнительных комментариев не удалось.

Арест основателя Telegram Павла Дурова затронул криптопроекты

Павла Дурова задержали вечером 24 августа в аэропорту Ле-Бурже под Парижем. Задержание было проведено в рамках расследования, связанного с использованием Telegram для отмывания денег, наркоторговли и других преступлений.

Французские власти сообщили, что ордер на арест был выдан по запросу специального подразделения Министерства внутренних дел Франции, занимающегося расследованием преступлений против несовершеннолетних, включая онлайн-эксплуатацию детей. По информации французских СМИ, Дуров был взят под стражу сразу после прилета из Азербайджана, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Алексей Зотов
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