СМИ: Во Франции продлили срок содержания Павла Дурова под стражей до 28 августа

Основатель Telegram Павел Дуров задержан во Франции в рамках расследования, связанного с преступлениями в сфере детской порнографии, наркоторговли и мошеннических операций в Telegram. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на парижскую прокуратуру.

По информации прокуратуры, Дуров может остаться под стражей до среды. Агентство отмечает, что связаться с адвокатом Дурова для дополнительных комментариев не удалось.