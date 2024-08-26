Арест основателя Telegram Павла Дурова затронул криптопроекты
Арест основателя Telegram Павла Дурова в парижском аэропорту Ле-Бурже вызвал серьезное беспокойство в криптовалютном сообществе, пишет газета «Известия». Курс криптовалют, связанных с Telegram, таких как Toncoin и Notcoin, упал на 23% и 30% соответственно.
Дуров был задержан после отказа Telegram сотрудничать с французскими властями. Это создает угрозу для экосистемы криптовалют, поддерживаемых мессенджером, отмечвет издание. Если Дуров будет осужден и лишится свободы, Telegram и его криптовалютные проекты, включая TON, могут столкнуться с серьезными проблемами, включая потерю финансирования и интереса инвесторов.
На фоне ареста уже наблюдается снижение цен на криптовалюту TON. Монета, которая в начале августа упала до $4,98, снова снизилась до $5,2, хотя к 26 августа ее цена немного стабилизировалась. Токен Notcoin также пострадал, что может повлиять на другие связанные проекты, такие как Hamster Kombat, у которого возможны задержки с листингом токенов.
Опрошенные газетой эксперты предполагают, что дальнейшие колебания курса Toncoin будут напрямую зависеть от исхода дела Дурова. При негативном сценарии курс может упасть до $3,5-4. Аналитики также подчеркивают, что арест может привести к оттоку инвестиций из проектов Telegram и вызвать аналогичные проблемы, которые испытывала Binance после задержания ее основателя, передает «Радиоточка НСН».
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