Арест основателя Telegram Павла Дурова затронул криптопроекты

Арест основателя Telegram Павла Дурова в парижском аэропорту Ле-Бурже вызвал серьезное беспокойство в криптовалютном сообществе, пишет газета «Известия». Курс криптовалют, связанных с Telegram, таких как Toncoin и Notcoin, упал на 23% и 30% соответственно.

Дуров был задержан после отказа Telegram сотрудничать с французскими властями. Это создает угрозу для экосистемы криптовалют, поддерживаемых мессенджером, отмечвет издание. Если Дуров будет осужден и лишится свободы, Telegram и его криптовалютные проекты, включая TON, могут столкнуться с серьезными проблемами, включая потерю финансирования и интереса инвесторов.