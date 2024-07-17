СМИ: В Японии почти два года продавали лосось из РФ как продукцию с Хоккайдо

Японская компания Yamanaka, управляющая сетью супермаркетов в регионе Токай, в течение почти двух лет продавала лосось из России, представляя его как продукцию с острова Хоккайдо. Об этом сообщает Kyodo.

По данным агентства, за период с января 2022 года по ноябрь 2023 года было продано почти 8 тыс. упаковок лосося с неправильной маркировкой.