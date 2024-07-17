СМИ: В Японии почти два года продавали лосось из РФ как продукцию с Хоккайдо
Японская компания Yamanaka, управляющая сетью супермаркетов в регионе Токай, в течение почти двух лет продавала лосось из России, представляя его как продукцию с острова Хоккайдо. Об этом сообщает Kyodo.
По данным агентства, за период с января 2022 года по ноябрь 2023 года было продано почти 8 тыс. упаковок лосося с неправильной маркировкой.
Региональные власти по сельскому хозяйству выявили подобные нарушения в четырех супермаркетах сети в префектуре Айти. При этом не уточняется, были ли наложены какие-либо штрафы. Компаниям было приказано немедленно исправить маркировку товаров в соответствии с законодательством.
Yamanaka извинилась перед своими клиентами и обещала, что такие инциденты больше не повторятся. Компания отметила, что проблема возникла из-за недостаточной эффективности уведомлений сетевых магазинов о переходе от поставщиков с острова Хоккайдо к российским производителям, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru