СМИ: В Японии почти два года продавали лосось из РФ как продукцию с Хоккайдо

Японская компания Yamanaka, управляющая сетью супермаркетов в регионе Токай, в течение почти двух лет продавала лосось из России, представляя его как продукцию с острова Хоккайдо. Об этом сообщает Kyodo.

По данным агентства, за период с января 2022 года по ноябрь 2023 года было продано почти 8 тыс. упаковок лосося с неправильной маркировкой.

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Региональные власти по сельскому хозяйству выявили подобные нарушения в четырех супермаркетах сети в префектуре Айти. При этом не уточняется, были ли наложены какие-либо штрафы. Компаниям было приказано немедленно исправить маркировку товаров в соответствии с законодательством.

Yamanaka извинилась перед своими клиентами и обещала, что такие инциденты больше не повторятся. Компания отметила, что проблема возникла из-за недостаточной эффективности уведомлений сетевых магазинов о переходе от поставщиков с острова Хоккайдо к российским производителям, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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