СМИ: в Великобритании задержали женщину за фейки об убийстве детей в Саутпорте

В публикации говорится, что женщина из графства Чешир в настоящее время находится под стражей.

Начальник чеширской полиции Элисон Росс, которого цитирует Guardian, отметил, что задержанная подозревается в публикации в сети «вредоносных и неверных сообщений», ставших одной из причин прокатившихся по стране беспорядков.

Ранее в Саутпорте 17-летний чернокожий подросток убил ножом троих детей в танцевальной студии в Саутпорте. После по стране начались протесты, призывы к которым, по мнению британских властей, распространяли в том числе иностранные агитаторы, пишут «Известия».

