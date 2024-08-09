СМИ: в Великобритании задержали женщину за фейки об убийстве детей в Саутпорте
Полиция Великобритании задержали 55-летнюю женщину, которую подозревают в распространении неверных сведений о личности убийцы детей в Саутпорте. Об этом сообщает газета Guardian.
В публикации говорится, что женщина из графства Чешир в настоящее время находится под стражей.
Начальник чеширской полиции Элисон Росс, которого цитирует Guardian, отметил, что задержанная подозревается в публикации в сети «вредоносных и неверных сообщений», ставших одной из причин прокатившихся по стране беспорядков.
Ранее в Саутпорте 17-летний чернокожий подросток убил ножом троих детей в танцевальной студии в Саутпорте. После по стране начались протесты, призывы к которым, по мнению британских властей, распространяли в том числе иностранные агитаторы, пишут «Известия».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru